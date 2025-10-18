½©Åß¥³ー¥Ç¤Îº¹¤·¿§¤Ë¡È¤³¤Î¿§¡É¡ª¡ÚGU¡ÛÂç¿Í²Ä°¦¤¤♡¡Ö¥Ô¥ó¥¯¿§¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê½©Åß¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¡¢º¹¤·¿§¥Ô¥ó¥¯¤ËÃíÌÜ¡ª¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¿§¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤Ê¤é¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿ÀäÌ¯¤Ê¤¯¤¹¤ß¥Èー¥ó¤ÇÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ô¥ó¥¯¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¾åÉÊ¥Ô¥ó¥¯¤ÇÂç¿Í¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶ßÉÕ¤¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò¥ー¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤ÇÄø¤è¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡£¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤Ï´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥°¥ìー¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½©¿§¥³ー¥Ç¤¬´°À®¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥ì¥¤¥äー¥É¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤Ã¤ÆÂ¨²Ú¤ä¤«¤µ¥²¥Ã¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Ë¥Ã¥ÈV¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¥Õ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÁÇºà´¶¤È¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ô¥ó¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎËÉ´¨ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¤«¤â¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Îµ¤Ê¬¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M