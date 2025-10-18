ÂçÃ«¡¢¾×·âÃÆ¤Ç¥É·³¥Ù¥ó¥Á¤¬¡È²õ¤ì¤¿¡É·èÄêÅª½Ö´Ö¡¡¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥®¥ã¥°¤«¤Ê¡×Æ±Î½¤ÎÄÁÈ¿±þ
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤È°Û¼¡¸µ¤ÎÂç³èÌö¤ÇMVP¤Ë¡£2ËÜÌÜ¤ÎÆÃÂçÃÆ¤Ø¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¡¢ÂçÃ«¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÀèÆ¬¤òÊâ¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡£4²ó¤Ë¤ÏÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄ¶ÆÃÂçÃÆ¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏMVP¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ó1»î¹ç3È¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤âÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï»×¤ï¤ºÇú¾Ð¡£¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¡È²õ¤ì¤¿¡ÉÍÍ»Ò¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¤¿¤À¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ë¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È²½¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤½¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤ï¤è¤Ê¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¥®¥ã¥°¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÆ¬Êú¤¨¤Æ¤ë¡×
¡ÖÇú¾Ð¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤È¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¶ô¤é¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¡¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Æ¬Êú¤¨¤Æ¤ë¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö³§Æ¬Êú¤¨¤Æ¤ÆÁð¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¤â¤¦¡¢¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ËÇº¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¾Ð¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢Åê¤²¤Æ¤â6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
