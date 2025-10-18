ÇµÌÚºä46¡¢¥¬¥ë¥¢¥ï¤ÇÌ¥¤»¤¿¾ðÇ®¤È³«Êü´¶¡¡¡ÖSame numbers¡×¤Ê¤É£³¶Ê¥Ñ¥Õ¥©
ÇµÌÚºä46ⒸRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
ÇµÌÚºä46¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖSame numbers¡×¤Ê¤É£³¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥ë¥¢¥ï¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿ÇµÌÚºä46
¿ÀÀ»¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢27th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Î¡Ö¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed¡×¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±óÆ£¤µ¤¯¤é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯¾ðÇ®Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Á¡ºÙ¤µ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯MC¤Ç¤Ï¡¢5´üÀ¸¤Î°æ¾åÏÂ¤¬¡ÖÇµÌÚºä46¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ø¤ÎÇ®¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢33rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¡£¡È¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡É¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç³«ÊüÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Ï¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥á¥Ã¥»Á´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£±óÆ£¤µ¤¯¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Çßß·ÈþÇÈ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤Ç´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ì´îÍÚ¹á¤¬¡ÖºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥é¥¹¥È¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬39th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖSame numbers¡×¡£´õË¾¤È¸½¼Â¤Î³ëÆ£¤òÉ½¸½¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÆâÌÌ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢µ§¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍÙ¤ê¤òÈäÏª¡£´ÑµÒ¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¾ðÇ®¤ÈÎäÀÅ¤Î´Ö¤ÇÀï¤¦»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¡¢ºÇ¸å¤ËÇßß·ÈþÇÈ¤¬¡ÖGirlsAward¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖGirlsAward¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØDress Up My Style -Play the game ofYou-¡Ù¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È1.¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed2.¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ3.Same numbers