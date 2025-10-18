Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡¢¡ÈÌµÅ¨¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬¥¬¥ë¥¢¥ï¹ßÎ×¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³
Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖGirlsAward 2025 A/W¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ
º£²ó¤ÎGirlsAward¤Ï³«ºÅ28²óÌÜ¡¢15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î24Æü¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤À¡£Ê¡»³¤ÏGirlsAward½é½Ð±é¡¢ÂçÀô¤Ï2016Ç¯°ÊÍè£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯4·î´ü¤ËTBSÆüÍË·à¾ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ê¡»³²í¼£±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬¥Ç¥³¥Ü¥³¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ßÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¿·»þÂå¤ÎÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ½ªÈ×¤Ç¡¢³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤¬¼Â¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£±Ç²è¤Ç¤Ï·»Äï¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÂçÀô¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤À¤¤¤Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È»£±Æ¤Î²á¹ó¤µ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤è¤êÊ¡»³¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Ê¡»³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¼«¿È¤¬GirlsAward¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Î°ìÉô¤ÏËÌ³¤Æ»¤À¤¬¡¢»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ßÚÎö¡£ÂçÀô¤¬ËÌ³¤Æ»¤¬ÉñÂæ¤ÇÂçÊÑ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤ËÄ¹ºê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¡»³¤ÎÃÏ¸µ¡Ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÏ¸µÍ¶Ã×¤òÁÊ¤¨¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂçÀô¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÀã¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö°ìÈÖ´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ìî¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£ºîÃæ¤Ç¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÊý¸À¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢Æó¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÊ¡»³²í¼£¤Ï¡¢±Ç²è¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¸«»ö¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤ëÄË²÷Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡¢·à¾ì¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÂçÀôÍÎ¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£