ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢¿Æ»Ò£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ªºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤â¹ðÇò¡Ö»Ò¼é±´¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤Ë¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¡×
¡¡£¹·î£³£°Æü¤ËÁÐ»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï£±£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËèÆü¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥ª¥à¥Ä¤â¥ß¥ë¥¯¤â¾ÃÆÇ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁÐ»Ò¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÖÁÐ»Ò¡¢½é¤á¤Æ¼ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¤Ã¤ÈÂº¤¤¡¡¤¤¤Ä¤«£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¾Íè¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡ª»Ò¼é±´¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤Ë¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È¡¡¤«¤é¤¹¤Ê¤¼¤Ê¤¯¤Î¡¢¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤ºº¤¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÆ¸ÍØÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡¡¤Ê¤Ë¤«²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Þ¤¹¡¡¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥Ê¤Ï¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¤Î¤ª¤Í¤¨¤Á¤ã¤ó¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¡×¡Ö»Ò¼é±´¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¹¥¤¤Ê²Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è♡¡×¡Ö»Ò¼é±´¤Ï¤¤é¤¤éÀ±¤ò¤è¤¯²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤Ë°é»ù³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£