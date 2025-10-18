¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ö¼Ö¤ÏÎø¿Í¡×¡¡Æ´¤ìÂ³¤±¤¿°¦¼Ö¤Ï13Ç¯´Ö°Ý»ý¡¡Âç»ö¤ËÄ¹¤¯»È¤¦ÍýÍ³¤Ï¡Èµ¼¿Í²½¡É
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬¡¢²áµî¤Î°¦¼Ö¤äÆ´¤ì¤Î¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡¢1970Ç¯¤Ë¡ØÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¡Ù¤ò¼çÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÆú¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢1971Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¾ë²¼Ä®¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¡£ÍâÇ¯¡¢¡ØÀ¥¸Í¤Î²Ö²Ç¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¡ØÆüËÜ²ÎÍØÂç¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®Ìø¤µ¤ó¤Î½é°¦¼Ö¡Ø¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥´¥ë¥Õ¡Ù
ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤Î½é°¦¼Ö¡Ø¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥´¥ë¥Õ¡Ù¤Ç¤¹¡£1974Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÄ¾ÀþÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Îµð¾¢¡¦¥¸¥¦¥¸¥¢¡¼¥í¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤é¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¿Íµ¤¼Ö¼ï¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½é°¦¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ªÀµ·îÈÖÁÈ¤ÇÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÉû¾Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½é°¦¼Ö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î°¦¼Ö¤¬ÌÈµö¼èÆÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÈÌÈµö¼è¤ì¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¶µ½¬½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡Ê¤½¤Î»þ¡Ë30ºÐ¡£¤À¤«¤é¡Ø¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Í¡Ù¤ÇË»¤·¤¤»þ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¡Ù¤Ç¤«¤Ê¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ç¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥¥ã¥Ç¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¡Ù¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÄ¾ÃÌÈ½
¡ØÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¡Ù¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾®Ìø¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÖÊ¡²¬¡ÊÍÄ¾¯´ü¡Ë»þÂå¤«¤é¤ª·Î¸Å»ö¤ò8¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Êì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤Ç¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë²Î¼ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÊÊì¤Î¡ËÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢²Î¼ê¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëºÝ¡¢¤¢¤ëÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÉÝ¤¤ÊªÃÎ¤é¤º¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Í¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»ºß³ØÃæ¡¢ËÜ²ÊÀ¸¤Î»þ¤Ë²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥×¥í¤Î¼ÒÄ¹¼¼¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡È»ä¤ò¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥×¥í¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤ÆÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤Î¡£¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡ÈÊõÄÍ¤ò°ìÈÖ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤é¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç°ìÈÖ¤È¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬ÂçÊÑ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¾ë²¼Ä®¡Ù¤¬¾¼ÏÂ46Ç¯4·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡¢¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¹ß¤ê¤Æ¤ë»þ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬³«¤¤¤¿ÅÓÃ¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î²Î¤¤¤¤²Î¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Áµ¢¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿Æ»Ò¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ìÎ®¤Î¸åÉôºÂÀÊ¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼ XJ-6 ¥·¥ê¡¼¥º·¡Ù
¼¡¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼ XJ-6 ¥·¥ê¡¼¥º·¡Ù¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤äBMW¤Ê¤É¤È¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥µ¥ë¡¼¥ó¡É¤ÎÃÏ°Ì¤òÁè¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£¿Ê²½¤ò·Ð¤¿¥·¥ê¡¼¥º·¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤Ç¸åÀÊ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ò³ÈÄ¥¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢²÷Å¬À¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¤â¤·¤Î¤°¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
ÌÈµö¼èÆÀÁ°¡¢ºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥Þ¥Í¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Îø¿Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10Ç¯¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥í¥±¤Ç±ó½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÅÅµ¤·ÏÅý¤¬¸Î¾ã¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»³±ü¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¼êÊü¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£20Âå¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ìÂ³¤±¤¿¼Ö¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä 560SL¡Ù
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤¬20Âå¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ìÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä 560SL¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥·¡¼¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢µï½»À¤ÎÎÉ¤µ¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤òËþºÜ¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÎSL¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
SL¤ËÆ´¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ëÍÎ²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎSL¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤ÆÈ±¤ò¥Õ¥¡¡¼¤Ã¤È¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¡£ËÜÅö¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾®Ìø¤µ¤ó¡£
30ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãæ¤ò¤¨¤ó¤¸¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤â¥¦¥Ã¥É¤Ë¤·¤Æ¡¢Ä¶¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Ñ¤¡¤Ã¤ÈÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¿®¹æÂÔ¤Á¤¹¤ë¤ÈÎÙ¤Î¼Ö¤¬ÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤³¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö·ë¹½¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£²¹Àô¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢2¡¢3»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤Ï·ë¹½¡Ê¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¤³¤ì¡ÊÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬¡Ë6Ëü¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤·¤ç¡£»ä¤³¤ÎÇÜÁö¤Ã¤¿¤«¤é¡£13Ç¯¤°¤é¤¤¡Ê¾è¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾®Ìø¤µ¤ó¡£
Êª¤òÂç»ö¤ËÄ¹¤¯»È¤¦¤½¤¦¤Ç¡Ö¡ÊÊª¤ò¡Ëµ¼¿Í²½¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¿¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¼Ö¤â¡¢°¦¾ð¤«¤±¤Æ¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¤ªÎé¤â¸À¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â²ñÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ø¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡×¤È¡¢°¦¼Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Þ¤À¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼Ö¡Ø¥Ý¥ë¥·¥§ 911 ¥«¥ì¥é¡Ù
ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Þ¤À¹ØÆþ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ö¤À¤È¤¤¤¦¡Ø¥Ý¥ë¥·¥§ 911 ¥«¥ì¥é¡Ù¤Ç¤¹¡£60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂÍÑÀ¤âÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ø¥Ý¥ë¥·¥§¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¡Ë¡ÈÍ·¤Ó¿Í¡É¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È½é±¿Å¾¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1Æü5¡Á6»î¹ç´ÑÀï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡È´ÑÀï¥Î¡¼¥È¡É¤âºîÀ®
¤½¤·¤Æ¡¢Âç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾®Ìø¤µ¤ó¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·Áª¼ê¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¥á¥Ã¥·¤¬17ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥Ã¥·¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1ÆüÊ¿¶Ñ5¡Á6»î¹ç¡¢Ç¯´ÖÌó2000»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ï¡Ê1Æü¡Ë10»î¹ç¤°¤é¤¤¸«¤Æ¤ë¤·¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª¡¡»êÊ¡¤Î»þ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£Îã¤¨¤ÐÆ±»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¥¹¥Þ¥Û¡Ê¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡Ë¡×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥á¥â¤¹¤ë¡È´ÑÀï¥Î¡¼¥È¡É¤òÆÈ¼«¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾®Ìø¤µ¤ó¡£¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·Áª¼ê¤Î·ÐÎò¤äÌ¾¸À¤¬¼ê½ñ¤¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÈÖÁÈÉ½¤ä²òÀâ¼Ô¡¢²áµî¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤ÎÌ¾¸À¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë»ö¡¢Áê¼ê¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤»ö¡¢¹¥¤¤Ê»ö¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÉ¬Í×¤Ê»ö¡Ù¤ò¡ØÉ¬Í×¤Ê»þ¡Ù¤Ë¡ØÉ¬Í×¤Ê¤À¤±¡Ù¤ä¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬ÂçÀÚ¡ª¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¾¸À¤ò½ñ¤µ¤·¤¿¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Í¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê»ö³Ø¤ó¤À¤Î¡£¡È¿Í¤ò½õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤¤ë¡É¤È¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¿ÍÀ¸¤Î½Ì¿Þ¡¢¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î½Ì¿Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Ö¤È¤Ï¡ÖÎø¿Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼Ö¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê10·î18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡Ù¤òºÆ¹½À®¡Ë