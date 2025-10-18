±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·¼È¯¡¡Èô¹Ô¾ì¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ç»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÎ®¤ìÀâÌÀ¡¡Á´À¶°û¤ÈÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¤¬¶¨Æ¯
¡¡Á´¹ñÀ¶ÎÃ°ûÎÁÏ¢¹ç²ñ¡ÊÁ´À¶°û¡Ë¤ÈÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¤Ïº£Ç¯¤â¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó8600Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡ÊPET¡Ë¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤ò·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¨Æ¯3Ç¯ÌÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢10·î17Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë5³¬¥Õ¥é¥¤¥È¥Ç¥Ã¥¡½¥È¡¼¥¥ç¡¼¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡°û¤ß½ª¤¨¤¿PET¤Ï¥´¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àµ¤·¤¯Ê¬ÊÌ²ó¼ý¤¹¤ì¤ÐºÆ¤ÓPET¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Èô¹Ô¾ì¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¤òÀßÃÖ¤·»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¡£Á´À¶°û¤ÈÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°ÁÐÊý¤«¤é¤â¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¤³¤ì¤éÅ¸¼¨Êª¤Ë»²¹Í¤Ë¥¯¥¤¥º¤ËÀµÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤ÏPETÆþ¤ê°ûÎÁ¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ûÎÁ¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ÏÍ½ÄêËÜ¿ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡17Æü¡¢²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Á´À¶°û¤Î¿¹ËÜ¿¿¼£ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤ÇPET¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î·¼È¯³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¡£¤³¤Î³èÆ°¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Æ¡¢¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¤Î¿ä¿Ê¤ò¤µ¤é¤ËÈôÌö¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¤Î郄¶¶Êâ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¼¼Ã´Åö¤â¡Ö´Ä¶Êý¿Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Â¤ê¤¢¤ë»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿ä¿Ê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤«¤é½Ð¤ëPET¤ò´Þ¤á¤¿ÇÑ´þÊª¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤ò¸½ºß¤ÎÌó40¡ó¤«¤é70¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡¡ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÂ¥¿Ê¤ä»ñ¸»½Û´Ä¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¡×¡Ê郄¶¶»á¡Ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÆâ¤ËÌó390¸Ä¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÊÌÆâÌõ¤ÏÂè1¤¬Ìó110¸Ä¡¢Âè2¤¬Ìó140¸Ä¡¢Âè3¤¬Ìó140¸Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìó390¸Ä¤ÎÌó2³ä¤ËPET¤¬ÂçÀÚ¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë·¼È¯POP¤ò·Ç¼¨¡£¡Ö·¼È¯¤Ë¤è¤ê°ÛÊª¤Îº®Æþ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2024Ç¯¤Ï±©ÅÄ¶õ¹ÁÆâ¤ÇÌó25Ëü¥¥í¡Ê500mlPETÌó1136ËüËÜ¡Ë¤Î»ÈÍÑºÑ¤ßPET¤ò²ó¼ý¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥×ÀìÍÑ¤Î²ó¼ýÈ¢¤âÀßÃÖ¤·Ê¬ÊÌ²ó¼ý¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£