¤ä¤á¤Æ¡ª°ûÎÁ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥«¥Ã¥×¤ò»É¤¹¹Ô°Ù¡¡ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡ÖÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦Å¸¡×¤Ç·¼È¯
¡¡°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿°ûÎÁ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡ÊPET¡Ë¤ä´ÌÍÆ´ï¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥«¥Ã¥×¤¬»É¤µ¤ë¤ÈÅêÆþ¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¤ë¡½¡½¡£
¡¡¥¹¥È¥í¡¼ÉÕ¤¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥«¥Ã¥×¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ï¿¨³Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¿¨³Ñ·¿¤ÎÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£
¡¡10·î17Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¡ÖÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦Å¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃø¤·¤¯ÁË³²¤·¤¦¤ë¤³¤È¤Îµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¡È¤ä¤á¤Æ¡ª¡É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¿¨³Ñ·¿¡×¤Î¤Û¤«¡Ö¤ª¶¡¤¨·¿¡×¡Ö¸ý³«¤·¿¡×¡Ö±£¤ìÊø²õ·¿¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ûÎÁ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßPET¤ò¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç²ó¼ý¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¤ÓPET¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëPET¤Î100¡óÍ¸úÍøÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿°ûÎÁÍÆ´ï°Ê³°¤Î°ÛÊªº®Æþ¤Ï100¡óÍ¸úÍøÍÑ¤ÎÂç¤¤ÊÁË³²Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥«¥Ã¥×¤¬ÅêÆþ¸ý¤ò¤Õ¤µ¤°¤³¤È¤ÇPET¤ä´Ì¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤ºÃæ¤¬¥¹¥«¥¹¥«¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ó¼ýµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤ÆÀ¸³è¼Ô¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡ÖÊø²õ¡×¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¡¢²ñ¾ì¤ÇÈ¯É½¤·¤¿ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ÎÅÄ¸ýÈþÊæ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÊø²õ¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï³§¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬Êø²õ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é½ÂÃ«¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â½ÂÃ«¶è¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼Ò°÷¤é¤¬¼ÂºÝ¤Ë½ÂÃ«¤òÊâ¤¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Àµ¤·¤¯»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢Àµ¤·¤¯»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤ò²Ä»ë²½¡£½ÂÃ«¤òÊâ¤¤¤¿¼Ò°÷¤Î°ì¿Í¤Î»³´ßºÌ²Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö5¤Ä¤Î·¿¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿PET¤ä´Ì¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¸å¡¢±Ä¶È½ê¤Ç°ì»þÊÝ´É¤µ¤ì¡¢¼¡¤Ë¶õÍÆ´ï¤ò¼ïÎàÊÌ¤ËÁªÊÌ¡¦²Ã¹©¤¹¤ëÃæ´Ö½èÍý»ÜÀß¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃæ´Ö½èÍý»ÜÀß¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»±¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥¬¥¹´Ì¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤âÅ¸¼¨¡£
¡¡°ÛÊª¤ä°û¤ß»Ä¤·¤Î°ûÎÁÍÆ´ï¤Ï¡¢Ãæ´Ö½èÍý¶È¼Ô¤Î¶õÍÆ´ï¤ÎÁªÊÌ¡¦²Ã¹©¥é¥¤¥ó¤Î¸Î¾ã¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£°û¤ß»Ä¤·Ãº»À°ûÎÁ¤Ç¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤¬Éå¿©¤·¤¿¤ê·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä²ÃÇ®¼°¥¿¥Ð¥³¤Ê¤É¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò´Þ¤àÅÅ»Òµ¡´ï¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯²Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡°ÛÊª¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÛÊª¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ô¥§¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Î¶Ê¤Ë¤Î¤»¤ÆÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈá°¥¤òÉÁ¤¤¤¿Æ°²è¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Êø²õÊª¸ì¡×ÊÓ¤ä¡¢¤¤ì¤¤¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤¿PET¤¬ºÆ¤ÓPET¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¹©Äø¤â¾Ò²ð¡£
¡¡¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¼ÂºÝ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤É¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëPET¤Î¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×¡Ê500ml¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö·è¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤òÀÕ¤á¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼¡¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1Æü600¿Í¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤à¡£