¡ÚÀ¾Éð¡Û¤ª¤»¤Á½éÄ©Àï¤Î¥Í¥Ó¥ó¤â¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤»¤Á¤ÎÍ½Ìó³«»Ï
¡¡À¾Éð¤Ï£±£¸Æü¡¢¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¹¥È¥¢¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î¡Öºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤»¤Á¡×¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤ÊÏÂÍÎÃæ¤Î£³ÃÊ½Å¤Î¤ª¤»¤Á¤Ë¡¢¥ì¥ª¤È¥é¥¤¥Ê¤ò¶â¿§¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¤ª½Å¡×¤È¡ÖÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢Íèµ¨¤Î´ÑÀï¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ªÈ¤ÂÞ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤ªÈ¤¡×¤Î£´¤Ä¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Ìó¤Ï£±£²·î£µÆü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Í½ÄêÈÎÇä¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿©¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¹¥Êª¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥Á¤Î°®¤ê¼÷»Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤Ï½é¤á¤Æ¤ª¤»¤Á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö½é¤á¤Æ¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¿¤Þ¤´¤¬´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªÆù¤ÈÌîºÚ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤âËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ª¤¤ó¤È¤ó¤Ë¤Ï¾¡Íø¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ÆÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¤È¤È¤â¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÏµåÃÄ¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¸ø³«Ãæ¡£