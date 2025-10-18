ÅÄÂ¼Î¼¡¡ºÊ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡Ö¥¿¥³¡×¤ÏNG¤ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö°ì²óÂç¥²¥ó¥«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¡Ö¸À¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×
¡¡¸µ¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡×¤ÎÅÄÂ¼Î¼¡Ê53¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO MX¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡×¡Ê³Ö½µÅÚÍË¸å6¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡Ö¥¿¥³¡×¤ÏNG¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¿¥³Äà¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÅÄÂ¼¡£¡Öµû¤µ¤Ð¤±¤ë¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¿¥³Äà¤ê¡£¥¤¥«¤È¥¿¥³¤È¤ª¶â¤Ï¤Ê¤ó¤Ü¤¢¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡£ÎäÅà¸Ë¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢MC¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó·ù¤ä¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¥¿¥³¤Ç°ì²óÂç¥²¥ó¥«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤ËÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥¿¥³¤ò³°¤Ë½Ð¤·¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤éÆâÂ¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤Ì¤á¤ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éè§¡Ê¤æ¡Ë¤Ç¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÊ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤â¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éè§¤Ç¤È¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¤½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥¿¥³¤¬è§¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥¹¥Ã¥²¥¨¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³¥½Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤Ì¤á¤ê¤âÆâÂ¢¤â¼è¤é¤º¤Ëè§¤Ç¤Æ¤¤¤Æ¡È²¿¤Ç¾¡¼ê¤Ëè§¤Ç¤Æ¤ë¤Î¡©¡É¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤ëÅÄÂ¼¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï¡Öè§¤Ç¤È¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡£¤À¤¬ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â½é¤á¤Æè§¤Ç¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ä´¤Ù¤Ø¤ó¡©¡×¤È¸À¤¤¡Ö¥¿¥³¤Î²ñÏÃ¤ÏËÜÅö¤ËNG¡¡¤³¤³3Ç¯¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï03Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£