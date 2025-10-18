¡Ö¹ñÊõ¡×»ÒÌò¥³¥ó¥Ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì ¹õÀîÁÛÌð¡õ±Û»³·ÉÃ£¤Ë´¿À¼¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇÐÍ¥¤Î¹õÀîÁÛÌð¤È±Û»³·ÉÃ£¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë¤Æ¡¢¹õÀî¤Ï´îµ×Íº¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡¢±Û»³¤Ï½Ó²ð¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤òÇ®±é¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£2¿Í¤¬Ï¢Â³¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¡¢¹õÀî¤Ï¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¡¢±Û»³¤Ï¥Ï¥Ã¥È¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤Ç´¿À¼¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤Ã¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
