Ãæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ç½é¤Î¹Ò¶õµ¡²òÂÎºî¶È»Ï¤Þ¤ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á10·î18Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Ò¶õÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¤Î¹©Äøµ»½ÑÊ¬¸ø»Ê¤Ï15Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤ÎµòÅÀ¤Ç½é¤Î¹Ò¶õµ¡²òÂÎºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡³ÊÇ¼¸Ë¤Ç²òÂÎ½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-700·¿µ¡1µ¡¤Ç¡¢»ÈÍÑÇ¯¿ô¤Ï20Ç¯¡¢¹Ò¶õµ¡¼÷Ì¿¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ò¶õµ¡¤Î²òÂÎ¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¹©Äø¤È¤µ¤ì¤ë¡£À¤³¦¤Î¹Ò¶õ¶È¤¬È¯Å¸¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢ËèÇ¯¿ôÉ´µ¡¤¬±¿ÍÑ¤ò½ª¤¨¡¢»Ô¾ìÀøºßÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¿·áÅ´ðÃÏ¤Ç¤Î²òÂÎ»ö¶È¤Ï½ù¡¹¤ËÀ®½Ï¤·¡¢´ØÏ¢¤ÎÉ¸½à²½¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÃá½øÎ©¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¯5µ¡¤Î²òÂÎ¶ÈÌ³¤òÁê¼¡¤®ÀÁÉé¤¤¡¢À°È÷Ç½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ»Ô¾ì¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Êµ¼Ô/Çò»Ö¶¯¡Ë