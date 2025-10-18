¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤±¤ó°ú¡¡Ãæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î18Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñÈ¯Å¸ÀïÎ¬¡¦µ¬²è»Ê¤ÎÁê°Î¡Ê¤½¤¦¡¦¤¤¡ËÉû»ÊÄ¹¤Ï¡¢¿·²Ú¼Ò¤¬17Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿·ÐºÑÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¡×¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬Âè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢³ÆÃÏ¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê¼Á¤ÎÀ¸»ºÎÏ¡×¡Ê²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼çÆ³¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤òÂ¥¤¹À¸»ºÎÏ¡Ë¤ò°éÀ®¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£µ»½Ñ³×¿·¤È»º¶È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿¼¤¤Í»¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢Ë¤«¤ÊÀ®²Ì¤ÈÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Áê»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¸¦µæ³«È¯ÈñÁí³Û¤ÏÂè13¼¡5¥«Ç¯µ¬²èËö¤Î20Ç¯¤ÈÈæ¤Ù5³ä¶á¤¯Áý²Ã¡£Çä¾å¹â¸¦µæ³«È¯ÈñÈæÎ¨¤Ï2.7¡ó¤Ë¸þ¾å¤·¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£¸¦µæ³«È¯¼Ô¿ô¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤ä¹âÂ®Å´Æ»¡¢Á¥Çõ¡¢³¤ÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿·¤¿¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÎÌ»Ò¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢Í¿Í±§ÃèÈô¹Ô¡¢¿¼±§ÃèÃµºº¤Ê¤É¤Ç¿ô¡¹¤Î¡ÖÀ¤³¦½é¡×¤ä¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿·¶½»º¶È¤Ï³èÈ¯¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï24Ç¯¡¢Ìó10¡ó¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢AI¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤»º¶È¤ä¶ÈÂÖ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡£º£Ç¯È¯É½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×100¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é24¥«½ê¤¬Æþ¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê»á¤Ï¡¢Âè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¼Ò²ñ¤ÏÂç¤¤¯È¯Å¸¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£GDP¤Ï110Ãû¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¡¢120Ãû¸µ¡¢130Ãû¸µ¤ÎÂçÂæ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÆÍÇË¤·¡¢ºÇ½é¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï5.5¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£À°¤Ã¤¿»º¶ÈÂÎ·Ï¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬°ìÁØÌÀ³Î¤È¤Ê¤ê¡¢È¯Å¸¤Î¼Á¤È¸úÎ¨¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£