¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÂÔ¶ø³Êº¹¤ò¹ðÇò¡Ö±¿Å¾¼ê¤â¼Ö¤âÁ´Éô¡Ä²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤³¤È¤â¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¼ã¼ê»þÂå¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ïÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¸å¤·¡¢17ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¾ë²¼Ä®¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢²Î¼êÀ¸³è¤Ï½çÄ´¤Ë³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤í¡¢Æ±Ç¯ÂåÅ·ÃÏ¿¿Íý¡¢Æîº»¿¥¤È»°¿ÍÌ¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¡ÖËèÆü°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¡Ä¡×¡£¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¾®Ìø¤Ë¡¢MC¤Î¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×Ìðºî·ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾®Ìø¤Ï¡Ö¡Èº£¤À¤«¤éÏÃ¡É¡©º»¿¥¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£Ìðºî¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÅ·ÃÏ¤È¤Ï¡Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¾®Ìø¤Ï¡Ö¿¿Íý¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤Î°ì°ø¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿¿Íý¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¢¤Î¤³¤í¤«¤éÊâ¹ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÏµëÎÁ¤Ê¤Î¡£Á´Á³°ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ç±¿Å¾¼ê¤â¼Ö¤âÁ´Éô¡¢²ñ¼Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°·¤¤¤Ë¤Í¡£²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡Å·ÃÏ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡×¤Ç¡¢ÎÙ¤Î¤Þ¤ê¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¿å¿§¤ÎÎø¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¡ÖÎø¤¹¤ë²Æ¤ÎÆü¡×¤Ê¤É¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£