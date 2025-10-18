ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬63ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¼õµë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬63ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÖÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬63ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢63ºÐ¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Êaa-chan¤µ¤ó¡Ë
A¡§63ºÐ¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹ÁêÃÌ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜÍè63ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤ËÀÁµá¤·¤Æ¤â¡¢63ºÐ¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ°ì³ç¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
