¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬º£µ¨½éÏ¢¾¡¡¡3ÅÀ¥·¥å¡¼¥ÈÁÕ¸ù¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼è¤é¤ì¤¹¤®¡×´ÆÆÄ¡õÂç¹õÃì¤¬µó¤²¤¿¶¦ÄÌ²ÝÂê¡ÚB¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë´ä¼ê59¡½73Ê¡²¬¡Ê18Æü¡¢À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç´ä¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï2µ¨¤Ö¤ê¤ËB2Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´ä¼ê¤Ë20¡½19¤ÈÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£Ê¡Åç²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ÊÂ®¹¶¡Ë¤ä¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¡Ê19Æü¡Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ê¡Åç´ÆÆÄ¤È37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ì¥ë¤Ï°Û¸ýÆ±²»¤Ë¹¶·â»þ¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ï40ËÜ¤º¤Ä¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¹¶·â»þ¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÏÊ¡²¬¤Î4ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢´ä¼ê¤Ë¤Ï17ËÜ¼è¤é¤ì¤¿¡£Ê¡Åç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬3¥²¡¼¥à¤°¤é¤¤Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£23ÆÀÅÀ¡¢15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ð¡¼¥ì¥ë¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¡Ë¼è¤é¤ì¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò²þÁ±¤·¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï19Æü¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç´ä¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£