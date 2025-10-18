áÄ¿¿¤¢¤ß¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡¡2025Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤òÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¬17Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£2025Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦±é¤Îã·Æ£½á¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿áÄ¿¿¤µ¤ó¡£±Ç²è¤Ï¡¢¡ÈÎáÏÂ¥¤¥Áµã¤±¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À½ã°¦¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¡¦ºù°æË¨¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤òáÄ¿¿¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢¤½¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÎø¿Í¤Îº´Æ£Æü¸þÌò¤òã·Æ£¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
áÄ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÊ¡¹¸ø³«¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤ÎÌë¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Çº£Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊáÄ¿¿¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖZIP¡ª¤â¤³¤Î3¤«·î¤Ç3²ó¤°¤é¤¤À¸½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃ¸¡¹¤ÈÎäÀÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬µÕ¤Ë¤ª¤É¤ª¤É¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢áÄ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æâ¿´¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÎÉ¤µ¤òÃ»¤¤´Ö¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£áÄ¿¿¤µ¤ó¤Î¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¡Ö²¿¤«¤ËÎø¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤È2¤«·î¤Î¤¦¤Á¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬²óÅú¡£°ËÆ£·òÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¶õ¤òÈô¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯Æâ¤ËÀ§Èó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÃæ¡¢áÄ¿¿¤µ¤ó¤â¡Ö»ä¤â»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï°ìÅÙ¶õÈô¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¡¢°ìÀ¸¤Î´Ö¤Ç°ì²ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î2¤«·î¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¤¯¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¡ËË¨¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²¿¤«¤ËÎø¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢²¿¤«¤ËÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£