Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ö»ä¤ÎÉã¿Æ¤¬¡Ä¡×¤Î¹ðÇò¤Ë¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤¡¡°Õ³°¤Ê²áµî¤Ë¡ÖNHK¡×¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â
¡¡½÷Í¥¡¦Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¿Æ¤Î°Õ³°¤Ê·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î´ÑÍ÷¼Ô¤«¤é¡Ö´ØÀ¾¿Í¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö´ØÀ¾¿Í¤ÎÈà¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤â¡Ö´ØÀ¾¤ÎÊý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡Ö¤Û¤Ê¡¢µñÈÝ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀøºß°Õ¼±¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤Ç¤â»ä¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢Âçºå¤Î´ßÏÂÅÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤¨¡Á¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¡ÖÉã¤ÏÂçºåÊÛ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï´ßÏÂÅÄÊÛ¡×¤È¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼ã´³°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¡ÊÂçºå¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢NHK¤ÎºîÉÊ¤È¤«¤ËÆþ¤ë¤È¡¢·ë¹½¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º¤¤Ã¤¿²áµî¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£