ÆâÆ£¹ä»Ö¡ÖÀ¸´¶¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×ÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñÀ¸Ãæ·Ñ¤ÇÆÍÁ³¤ÎÅÚº½¹ß¤ê¤Ë¶ì¾Ð¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÏCM
ÇÐÍ¥ÆâÆ£¹ä»Ö¡Ê70¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¡¢¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¡Ê51¡Ë¤é¤¬18Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÍäÀî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè37²ó¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÀ¸Ãæ·ÑÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£Å·¸õ¤ÎµÞÊÑ¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¤ÏÏ²²Ö¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡ÖÅ·¸õ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÆü±«Í½Êó¤¬¤Ç¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥Ñ¤Î»ý»²¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»±¤Î»ÈÍÑ¤Ï¼þ¤ê¤ËÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²»þ¤ÏÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«»Ï30Ê¬¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¸á¸å8»þ¤´¤í¤«¤éÅ·¸õ¤¬µÞÊÑ¡£ÅÚº½¹ß¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¶á¤¯¤«¤éÃæ·Ñ¤·¤¿ÆâÆ£¤é¤â·ã¤·¤¤±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢»±¤òº¹¤·¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¡£Íá°á»Ñ¤Î¾¾Â¼¤ÈÆ±¶É¤Î¾å¸¶ÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÉ¨¤«¤±¤ÇÂÐºö¤·¤¿¡£
²Ö²Ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂæËÜ¤Î¿å¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£À¸ÊüÁ÷¡¢À¸ÊüÁ÷¡×¤È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ý¥í¥ê¡£¡Ö±«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤êÂì¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¥Ê¥¸¥ã¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¶¯¤µ¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£¾å¸¶¥¢¥Ê¤¬¡Ö´¶Æ°¤ÎÎÞ¤Ç¤¹¡£»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë²Ö²Ð¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ¬»à¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÆ£¤Ï¡Ö¥º¥Ö¤Ì¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤è¡×¡¢¥Ê¥¸¥ã¤â¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢»±¤â¤Î¤±¤Æ¥º¥Ö¤Ì¤ì¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¡£
±«¤Ï30Ê¬¤Û¤É¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤¬°ì»þÃæÃÇ¡£Á°È¾¤ÎVTR¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤¸¤ã¡¢¤³¤³¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¡©¡×¡¢¥Ê¥¸¥ã¡Ö»ä¤é¤ÎÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âMC¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢CM¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÏºÇ¸å¤ÎÉôÊ¬¤¬¤ï¤º¤«¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£ÆâÆ£¤Ï¡ÖÀ¸´¶¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢´°Á´¤Ë»ß¤ó¤Ç¤ë¡£¤µ¤Ã¤¤Î¤¢¤ì¡¢²¿¤ä¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¥Ê¥¸¥ã¤â¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ó¤¿¤¯¤é¤¤¤Î±«¤ä¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÏÏ¿²èVTR¤ÇÁ´ÊÔÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿1²ó¡Ê¤Î½©³«ºÅ¡Ë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤¿¤Ã¤ÆºÇ¹â¡£Ëè²óËè²ó»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î°ì½Ö¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¤¤¤¤¡£¿´¤Ë»Ä¤ë¡£²Ö²Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¥Ê¥¸¥ã¤Ï¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ»±¤òº¹¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«å«¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£