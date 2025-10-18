¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û½éÅÐ¾ì¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥È¥ê¤Ç·×£³¶ÊÈäÏª¡Ö£Ï£Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥È¥ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡Öin the Fate¡×¤ÇËë³«¤±¡£¥·¥ã¥¦¥È¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤È²Î¤ÇµÒÀÊ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£1¿Í¤º¤Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É½é½Ð±é¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¿´î¡£ºùÌÚ²íºÈ¡Ê19¡Ë¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡¼¡©¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤ËÂçÁÒ¶õ¿Í¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡¡OK¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¶«¤Ó¡¢¡Ö°ø²Ì±þÊó¥¢¥ó¥Á¥Î¥ß¡¼¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£·×3¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢ÉðÆ£½á¡Ê24¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£