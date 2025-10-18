46ºÐ¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡¡Âè1»ÒÃÂÀ¸¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ë¡ª¡Ö¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿±ü¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¡×
¡¡¸µ´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë±ÊÅçÃÎÍÎ¡Ê46¡Ë¤¬18Æü¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë±ÊÅç¤Ï¡Ö±ÊÅç¥¸¥å¥Ë¥¢ÃÂÀ¸¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»ä»ö¤Ê¤¬¤é¤´Êó¹ð¡£ºòÆü¡¢±ÊÅç¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÀÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£Âè1»ÒÃÂÀ¸¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¸µµ¤¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿±ü¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±ÊÅç¡ª´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£