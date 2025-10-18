°ú¤­¤³¤â¤êÀ¸³è¤Ï³Ú¤À¤±¤É¡Ä¹âÎð¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹¼Â²È¤Ï¸ª¿È¤¬¶¹¤¤¡ª


»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤ÇËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤À¤±¡£¼Â²È¤Ë°ú¤­¤³¤â¤Ã¤¿¤Þ¤Þ40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿½÷À­¡¿ºÆÀ¸¤Î¥¦¥º¥á¡Ê1¡Ë

ÅÄÂ¼¥¦¥º¥á¤Ï¸µ»ÒÌò¤Î40ºÐ¡£Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò28ºÐ¤Ç¤¢¤­¤é¤á¡¢°Ê¹ß¤Ï½¢¿¦¤â¤»¤º¡¢Éô²°¤Ë¤³¤â¤êÂ³¤±¤ÆÁá12Ç¯¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¸¤­Êý¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£

¤½¤ó¤ÊÌ¼¤ò¸«¤«¤Í¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢°ìåß¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÊØÍø²°¡×¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¦¥º¥á¤Î±øÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤Ë¤­¤¿ÊØÍø²°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¶½Ûñ¡Ê¥³¥ª¥í¥®¡Ë¤Ï¡¢±éµ»·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¦¥º¥á¤ò¡ÖÂå¹Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤È¤·¤ÆÊØÍø²°¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¡Ä!?

°ú¤­¤³¤â¤ê¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷¤Î¿ÍÀ¸ºÆÀ¸ëý¡ØºÆÀ¸¤Î¥¦¥º¥á¡Ù¤ò11²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè2²ó¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÅ·Æ²¤­¤ê¤óÃø¤Î½ñÀÒ¡ØºÆÀ¸¤Î¥¦¥º¥á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿


¥¦¥º¥á¤Ã¤Æ¥ª¥«¥á´é¤Î¤¯¤»¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤è¤Í¡Á


ºòÆü¥Æ¥ì¥Ó¸«¤¿¤è¤Ã


ÅÄÂ¼¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍ­Ì¾¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À


²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©


·ë¶ÉÈà¤Ï¥µ¥¤¥ó¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆËº¤ì¤Æ¤¤¤ÆÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É


Íê¤ó¤À¤ï¤è


Ãë¤Ï¶á½ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Û¤É¤ó¤É´é¤ò±£¤·¡¡¿¼Ìë¥é¡¼¥á¥ó²°¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø½Ð¤«¤±¤ë


¤¨¡©


ÂÀ¤¤¥¿¥ìÈý...


Ãø¡áÅ·Æ²¤­¤ê¤ó¡¿¡ØºÆÀ¸¤Î¥¦¥º¥á¡Ù