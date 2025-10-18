¤Ä¤­¹ç¤¦¡©·ëº§¡©¡©


¤³¤ì¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï!? µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¶¤¤¡¿Æ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤¬¡¢Â«Çû¥¯¥ºÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë

¥È¥Ã¥×±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¹­¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯33ºÐ¤ÎµÈÀîÈþµª¡£»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤Ï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢6ºÐ²¼¤ÎÇ®·ìÉô²¼¡¦»°¾òÂîÌé¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

Èà¤«¤é¤Î¤·¤Ä¤³¤¯Ç®Îõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¡¢ÉÕ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿Èþµª¡£°ì¿´¤ËÈþµª¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÈà¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¥¿±¡¦·ëº§¡¦½Ð»º¤òµ¡¤ËÈà¤ÎÉÔ²º¤ÊÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

±³¤ÇÅÉ¤ê¸Ç¤á¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿½÷À­¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¡ØDVÉÔÎÑÉ×¤ÏÂ©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¡Ù¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¢¤¹¤¥Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØDVÉÔÎÑÉ×¤ÏÂ©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µÈÀî¼çÇ¤¤Î¤â¤È¤Ç¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤ÈÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª


Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥ä¥Ä¤À¤è¡ª¿­¤Ó¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡ª


Èþµª¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ìò¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª


·ëº§¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ä¤­¹ç¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î


ËÍ¤ÈÈþµª¤µ¤ó¤¬·ëº§¤¹¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤Ç¤¹


