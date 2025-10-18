±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥Þ¥¸!?¡¡¤¤¤Þ¤É¤¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¥¢¥·¤Ë¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¤¤¤ë
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£ºÇ¶á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÏAT¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥ª¡¼¥È¥¯¥ë¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ²÷Å¬¤À
¢£²÷Å¬¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÉáÃÊ¤Î¥¢¥·¤È¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤
¢£¤¸¤Ä¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËÉáÃÊ¤Î¥¢¥·¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¾è¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¤¤¤ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÏÉáÃÊ¤Î¥¢¥·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÄ¾·â¤·¤¿
¡¡ÀÎ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏAT¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤ª¤í¤«¥ª¡¼¥È¥¯¥ë¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤½¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¢¥·¤È¤·¤Æ¥¬¥·¥¬¥·¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Ö¹â¤¬Äã¤¤¤æ¤¨¤Ë±¿Å¾¤·¤Å¤é¤¤¤È¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÏÈþÍÆÀ°·Á°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£30Âå¸åÈ¾¤ÎÈà¤ÏºÇ½é¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§911¡¢¼¡¤¤¤Ç¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥¦¥é¥«¥ó¤È¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡ÊËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ç¥â¥Ç¥ëÌ¾¤ÏÉú¤»¤Þ¤¹¡Ë¤ò½êÍ¡£±ü¤µ¤Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÍÑ¤Ë¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤È¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤È¥¦¥é¥«¥ó¤ÏÉáÃÊ¤ÎÄÌ¶Ð¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ë³¦¡©¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç²¿É´Ëü¤È¤¤¤¦½¤ÍýÂå¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬2³¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢1³¬¤¬Ãó¼Ö¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÇÈÄÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ý¥ë¥·¥§¤È¤«¡¢·Ö¸÷¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¦¥é¥«¥ó¤È¤«¡¢¤¤¤¤ÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Îº¢¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¼åÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½ÐÀè¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍèÉÝ¤¯¤ÆÄÌ¶Ð¤Ë¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¸¢Åª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡×
ÉáÃÊ¤Î¥¢¥·¤â¼ñÌ£Åª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤â¥Õ¥§¥é¡¼¥ê
¡¡¤ª¼¡¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ä¾ÆÆù¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê812¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¤ª¤â¤Á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥±¡¼¥Ë¥Ã¥Ò¤¬¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡£40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥±¡¼¥Ë¥Ã¥Ò¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÉáÃÊ»È¤¤¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉôÉÊ¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤ÆºÇ¹âÂ®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Ê¤è¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥í¡¼¥Þ¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¯¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê812¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥Ë¥Ã¥Ò¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³Ú¥Á¥ó¤Ç¤¹¤è¡£³¹¤Ê¤«¤Çµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡¤â¤È¤â¤ÈÂðÇÛ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º®¤ó¤Ç¤ëÆ»¤Î±¿Å¾¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÅ¹¤Î¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÌ´¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¹¤Ë¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡¤É¤¦¤«¤Ê¡¢¤½¤³¤é¤ò¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤·¤ÆÄ´»Ò°¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼ñÌ£¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¢þ¢þ¢þ¥¥í½Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ºÇ¸å¤ÏÁ°´ü¹âÎð¼Ô¡¢¤â¤È¤ÏÉÔÆ°»º¶È¤Çºâ¤ò¤Ê¤·¤¿ÂçÁÒ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¿·µì¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â²¼¼ê¤Ê¥ì¡¼¥µ¡¼´éÉé¤±¤ÎÏÓÁ°¡£¿Â»ÎÅª¤ÊÊª¹ø¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¹¥¤ß¤Ï¤ï¤ê¤ÈàØÌÔ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¸½ºß¡¢¥¢¥·¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï911¥À¥«¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤«¤é¡Ø¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î911¤è¤ê¤¤¤¯¤é¤«¥¢¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¶á½ê¤ÎºÙ¤¤Æ»¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤½¤³¤½¤³ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤ºÐ¤ò¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯´ó¤ê¤Û¤É¼þ°Ï¤ÎÃí°Õ¤ò¤Ò¤¯¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÀú¤ê±¿Å¾¤Ç¤¹¤«¡©¡¡°ìÅÙ¤À¤±¥Ý¥ë¥·¥§911 GT3¤¬¸å¤í¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤¾¡Éé¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àú¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤é¡¢¥À¥«¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤ËÌÜÎ©¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥±¡¼¥Ë¥°¥»¥°¡¦¥¢¥²¡¼¥é¤âÅÔ¿´Éô¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¥³¥í¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥·¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂ®¤¹¤®¤ë¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ì¥ó¥¸¤¬Äã¤¤¤È¤Ê¤Ë¤Ò¤È¤ÄÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¹Ìî¸©¤ÎÇòÇÏ¤Ë»³¾®²°¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î±ýÉü¤Ë¤É¤¦¤«¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¶ìÏ«¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼êÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¶ìÏ«¤â¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤Î¥¢¥·¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ÛÍÍ¤Ë¤È¤ó¤¬¤Ã¤¿¥±¡¼¥Ë¥°¥»¥°¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë°Ê³°¤Ê¤é±¿Å¾¤ËÉÔ¼«Í³¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÌÇò¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÃÙ¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÉáÃÊ¤Î¥¢¥·¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÌîÈÚ¤Çµ¤Æñ¤·¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¤â¤Ï¤ä¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¡ÊÀäÌÇ¤·¤¿¶²Îµ¡Ë¡£¸½Âå¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤Å¤é¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Êby ÂçÁÒ¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£