¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ËºÇ°¦¤ÎÊì¤¬¡Èµã¤±¤ë¡É¹ÔÆ°¡Ö¿Æ»Ò¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¡ÖÊ¡²¬»þÂå¤«¤é¤ª·Î¸Å¤´¤È¤ò8¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Êì¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÊì¤¬²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤Ç²Î¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë²Î¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¸å¡¢ºß³ØÃæ¤ËÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ÒÄ¹¼¼¤Ë¹Ô¤¡¢¡Ö»ä¤òÅÏÊÕ¥×¥í¤ËÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊõÄÍ¤ò1ÈÖ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤é¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¹¤®¤ë¾ò·ï¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®Ìø¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢²»³Ú³Ø¹»¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç1ÈÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï²Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£70Ç¯¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÆú¡×¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Ä«¤ÎNHK¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤è¤¦¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íâ71Ç¯¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¾ë²¼Ä®¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤Êì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¾ë²¼Ä®¡Ù¤¬¾¼ÏÂ46Ç¯4·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡¢¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤Î¤Þ¤À¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¿¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤Î²Î¤¤¤¤²Î¤Ç¤¹¤Í¡É¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¡£Êì¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿Æ»Ò¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£