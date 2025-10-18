¡Ú·ÝÇ½¡¡Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡ÛÂ¼¾å¿®¸Þ¤Î¡Ö¿è¤Ê·ëº§¡×¤ÎÎ¢Â¦¤È¡È¼¡¡É¤ÎÍÎÏ¸õÊä
¡¡½©¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢·ÝÇ½³¦¤Ï·ëº§¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤â¤¤¤Ä¤â¤Î»ö¾ðÄÌ¤¿¤Á¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤ÎÎ¢Â¦¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥Ç¥¹¥¯¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤¤¤ä¤¢¡¢¤á¤Ç¤¿¤¤¤±¤É¶Ã¤¤¤¿¡ª
¡¡·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï½ËÊ¡¥à¡¼¥É°ì¿§¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¡¢·ëº§Êó¹ð¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¡Ö¿è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡©
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡£´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç»þÂå¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤ä¶Ó¸ÍÎ¼¤ò´Þ¤á¤¿8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢°ìÊ¸»ú¤º¤Ä±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²æ¡¹¤âµ»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¹Í¤¨¤¿¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¡ÖÃç´Ö»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÁê¼ê¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡°ìÈÌ½÷À¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯7·î¤Ë½µ´©»ï¤Ç¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿20Âå¤Î½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¤³¤Î½÷À¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡¤ªÁê¼ê¤¬°ìÈÌ½÷À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£ÀÎ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡ÖÆ±¤¸¶È³¦¤Î¿Í¤Ï¥¤¥ä¤ä¡×¤Ã¤ÆÏ³¤é¤·¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤«¤é¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¤¨¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¤¨¤¨¡£¤¤¤ï¤æ¤ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¡È·ëº§¤ÎË¡Â§¡É¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬º£Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¼«¿È¤â43ºÐ¡£¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡õ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò½ª¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¤Ç¤â¡¢È¯É½¤Î4»þ´ÖÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ªº£Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¼ÔÈ¯É½¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¼¾å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËèÇ¯¡Ö¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸ø¸À¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¹Ô»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¡¢·ë¶ÉÁª¤Ð¤ì¤º¤Ë¡Öº£Ç¯¤â¥¢¥«¥ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡Á¡×¤Ã¤ÆÃ²¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¬¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¡£º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥á¥Ç¥¿¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Âç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡£ÏÃÂê¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¤µ¤¹¤¬¡È»ý¤Ã¤Æ¤ëÃË¡É¤Ï°ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼¡¤ËÂ³¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤«¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤ë¡©
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡ºÇÍÎÏ¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤µ¤ó¤¬½÷Í¥¤Îº´Æ£¤á¤°¤ß¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº´Æ£¤¬9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢·ëº§¤Ø¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤È°½À¥¤Ï¤ë¤«¤â½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤À¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤â¤¤¤Ä¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¿·²ñ¼Ò¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤â´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢·ëº§¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢ÍèÇ¯¤âSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Í¡£