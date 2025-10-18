ÅÏÊÕ²ñÄ¹¤â¥Ó¥¶µñÈÝ¤òÌäÂê»ë¡¡IOCÀ¼ÌÀ¤Ë¡ÖÁ´ÌÌÅª¤ËÆ±°Õ¡×
¡¡¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡Û¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¡ÊFIG¡Ë¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®²ñÄ¹¤¬18Æü¡¢ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢³«Ëë¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê¤Ø¤Î¥Ó¥¶È¯µë¤òµñÈÝ¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÌÌÅª¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÀ¯¼£¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÅÏÊÕ»á¤ÏIOC°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¿Í¸ý¤Î9³ä¶á¤¯¤ò¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬Àê¤á¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¹¶·â¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅÏÊÕ»á¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬Áª¼ê¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤òÍ«Î¸¤·¤¿¾å¤Ç¤Î·èÄê¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡ÖÁª¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ì¤º»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£