²ÖÉè¤¬¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤Ë¡ã5th ONE-MAN LIVE¡Ö½ÉÀ¼ / ¿¼°¦¡×¡ä¤ò¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
º£Ç¯5·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¦¥ª¥Ø¥¢¤Ë¤Æ½Ð±é¤·¤¿½é¤ÎËÌÊÆ¸ø±é¡ãHAJIMEMASHITE in Anime Central¡ä¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿²ÖÉè¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÇ®¶¸¤ò¼õ¤±¡¢²ÖÉè¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ï¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAF81 KAF¡ßavex Overseas Mission¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢À¤³¦¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÈMission¡á»ÈÌ¿¡É¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿Å¸³«¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÑÂ¬¼Ô¡Ê¡á²ÖÉè¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¸¶ÅÀ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤Ù¤¯¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¼Â¸½¤·¤¿³¤³°½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£Íè¤ë11·î29Æü(ÅÚ)¡¦30Æü(Æü)¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¡Ö²ó¶ÁÇ·ÃÏ Music Park¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¡ã½ÉÀ¼¡ä¤À¡£
¡ã½ÉÀ¼¡ä¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡ã²ÖÉè 5th ONE-MAN LIVE ¡Ö½ÉÀ¼ / ¿¼°¦¡×¡ä¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ø±é¡£¾å³¤¸ø±é¤ÎÄ©Àï¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò¾º²Ú¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¤Þ¤¿¡¢¡ã²ÖÉè 5th ONE-MAN LIVE ¡Ö½ÉÀ¼ / ¿¼°¦¡×¡ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¿¼°¦¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤â·èÄê¡£ËÜºî¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
