¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤¬³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤ÏÇµÌÚºä46¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎOG¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¿ÅÄÍ´´õ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÇÈþµÓÂçÃÀÈäÏª
ÇµÌÚºä46¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed¡×¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¡ÖSame numbers¡×¤Î3¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿¸µ»°´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Í¿ÅÄ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ä¥¤¡¼¥ÉÁÇºà¤Î¥ß¥Ë¾æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤«¤éÍ¿ÅÄ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇµÌÚºä46¤«¤éÍ¿ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬Â³¤¤¤¿¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éOG¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÍ¿ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¥È¥ó¤¬Â³¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÇµÌÚºä46¥é¥¤¥Ö¢ªÍ¿ÅÄÍ´´õ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
