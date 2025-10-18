CUTIE STREETÈÄÁÒ²ÄÆà¡¢¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¶»¥¥å¥ó¥³¡¼¥Ç¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤ÎÀ¼¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤ÎÈÄÁÒ²ÄÆà¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÁÒ²ÄÆà¡¢ÈþµÓÈäÏª
ÈÄÁÒ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¼êÂÞ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¶»¥¥å¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸±Ç¤¨¤¹¤ë¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û