¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×½é½Ð±é¤ÇÂç¥È¥ê °µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì»ÙÇÛ¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ï¡¢¹õ¤ÈÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£1¶ÊÌÜ¤Ï·ã¤·¤¤¥é¥Ã¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Öin the Fate¡×¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò¶õµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
MC¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¤Ï¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡¢¤Ê¤ó¤È¡ØGirlsAward¡Ù½é½Ð±é¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£Â³¤¯2¶ÊÌÜ¤Ï¡¢ÀîÃ«³¨²»¤¬Äó¶¡¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¡£ÀîÃ«¤é¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ÍÅ±ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤ËÀú¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì²»¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¡Ö°ø²Ì±þÊó¥¢¥ó¥Á¥Î¥ß¡¼¡×¤Ø¡£¡È¤²¤ó¤¸¤Ö¡É¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡ÖGirlsAward¡×¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤Ã¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1.in the Fate
M2.¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼
M3.°ø²Ì±þÊó¥¢¥ó¥Á¥Î¥ß¡¼
¢¡¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×½é½Ð±é¤ÇÂç¥È¥êÌ³¤á¤ë
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
¢¡¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û