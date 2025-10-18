¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢JR¸æÃã¥Î¿å±Ø¤ò¡ÖÆÃÃã¥Î¿å¡×¤Î±ØÉ¸É÷¹¹ð¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¡¡ÖÆÃÃã¡×¤«¤é¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡È¤Û¤ÜÌµÌ£Ìµ½Ìµ¿§¡É¤Î¿å¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï10·î15Æü¡¢JR¸æÃã¥Î¿å±Ø¤Ë¡ÖÆÃÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖÆÃ¿å¡Ê¤È¤¯¤¹¤¤¡Ë¡×¤Î¸òÄÌ¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¿å¡×¤Ï¡¢ÊÆ¤Ì¤«È¯¹ÚÊª¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤¹¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡ÊHMPA¡Ë¤òµ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¤È¤·¡¢¡ÈBMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Î¤ªÊ¢¤Î»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ò½õ¤±¤ë¡É¤ò¥Ø¥ë¥¹¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë·Ç¤²¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡£10·î21Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡HMPA¤Ï¡¢¤Û¤ÜÌµÌ£Ìµ½Ìµ¿§¤Î¿·ÁÇºà¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿å¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°û¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸òÄÌ¹¹ð¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÃã¥Î¿å¡×¤È±ØÉ¸É÷¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿å¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤ÆÁÊµá¡£·Ç½Ð´ü´Ö¤Ï¡¢²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹ÊÉ⾯¹¹ð¤¬10⽉26⽇¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Û¡¼¥àÊÉ⾯¹¹ð¤¬11·î12Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡10·î20Æü¡¢È¯É½²ñ¤ËÎ×¤ó¤ÀÌî¸ýÍµµ®SBF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¸æÃã¥Î¿å±Ø¤ò¡ØÆÃ¿å¡Ù¤Î¾ðÊóÈ¯¿®´ðÃÏ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤ÏµðÂç¤ÊÊÉÌÌ¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï45Ï¢¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Îã¤ò¸«¤Ê¤¤¹¹ð¤òÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£SNS¤Ç¤â¤³¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£