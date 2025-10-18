Ãæ³Ø»þÂå¤Î½éÎøÁê¼ê¤È¡È¥¼¥íÆüº§¡É¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤¬Âè2»ÒÇ¥¿±¡¡Êì¿Æ¤Î²ð¸î¡¢Ç¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¡¢42ºÐ¤Ç¡ÄÉÔ°Â¤âµ¤¹
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Î´äº´¤Þ¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê42¡Ë¤¬Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ò18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÎø¤Î¤«¤éÁû¤®¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤òÈ¯¾É¤·¤¿Êì¤Î²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯5·î¤ËÃæ³Ø»þÂå¤Î½éÎøÁê¼ê¤È¡È¸òºÝ¥¼¥íÆüº§¡É¤òÈ¯É½¤·¡¢2023Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë´äº´¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº£¡¢»ä¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡ÖÇ¥¿±6¥ö·î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö½Ð»º¤Ï2·îËö¡Á3·î¤¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤Ï1·î¤Þ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ2·î¤«¤é6·îº¢¤Þ¤Ç¤Ï»ºµÙ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤ªµÙ¤ß¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¡Ö¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥¢¥ó¥Ú¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¤ÏµÙ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é°é»ù¤È²ð¸î¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤À¡¢»ä¡Ä´û¤Ë¡ØÇ¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¡Ù¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤«¤Ê¤ê¿©À¸³è¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£42ºÐ¤È¤¤¤¦¹âÎð½Ð»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£´Å¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¹µ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Å¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢Ìµ»ö¤ËÊì¤ËÂèÆó»Ò¤Îµã¤À¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤òµ¤·¤Ä¤Ä¤âÂè2»Ò¤òÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¡£