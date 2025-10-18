¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡ª¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎËâµå¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¡Ö¶Ê¤¬¤ê¤¹¤®¡×¡Öµ°Æ»¥¨¥°¤¤¡×ÂÇ¼Ô¤¬º®Íð¤·¤¿¤Þ¤Þ¡È¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¡É¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê10·î17Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¶Ê¤¬¤ê¤¹¤®¤ëËâµå¢ªÂÇ¼Ô¤¬º®Íð
10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º4²óÀï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÈÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Êµ°Æ»¡É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÁê¼ê¼çË¤¤òËÝÏ®¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÉ½¡¦2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿4ÈÖ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢½éµå¡¢³°³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯159km/h¤ÎÄ¾µå¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤ë¤È¡¢2µåÌÜ¤Ï³°³Ñ¤ä¤äÄã¤á¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¿¶¤é¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¾¡Éé¤Î3µåÌÜ¡¢ÂçÃ«¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¤Ø¤ÈÂç¤¤¯²£³ê¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë140km/h¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡£¤³¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ÏÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¤â¿¶¤ê½Ð¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤½¤Î¡ÈÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Êµ°Æ»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤Ë¶õ¿¶¤ê¡£¸«»ö¤Ê3µå»°¿¶¤Ç¡¢¤³¤Î²ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ê¤¬¤ê¤¹¤®¡×¡Öµ°Æ»¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÉý¤¬¥Ç¥«¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´é¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËâµå¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÉü³è¤ËºÝ¤·¡¢ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÈæÎ¨¤ò²¼¤²¡¢½Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÌµÏÀ¡¢º£¤Ç¤â¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Î°ÒÎÏ¤Ï·òºß¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÅê¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤Îµå¼ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Â¤ËÆ¬¤ÎÄË¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
