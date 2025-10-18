¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±Âç¶Ú¹ç°Õ¡¡20Æü¤ËÎ¾ÅÞÅÞ¼ó½ðÌ¾¤ÎÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÂç¶Ú¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê20Æü¡Ë¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÎ¾ÅÞ¤Ï¡¢Ï¢Î©¤ò»ëÌî¤ËÅÞ¼ó¤é¤¬À¯ºö¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾ÅÞ¤ÇµÍ¤á¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¢§¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÑÂ³¶¨µÄ¤È¤·¡¢¢§¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤ÎÇÑ»ß¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÇ¤´ü¤Ç¤¢¤ë2027Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ý¿·Â¦¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ì±Â¦¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤é¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê17Æü¡Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤ÇÂç¶Ú¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°Ý¿·Â¦¤Ïº£²ó¡¢³ÕÎ½¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¡×¤Ë¤È¤É¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä±óÆ£¡¦¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤òÁíÍýÂç¿ÃÊäº´´±¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°Ý¿·¤ÎÅÞÆâ¼êÂ³¤¤òÂÔ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê20Æü¤Ë¡ËÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¸ò¤ï¤¹Êý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£