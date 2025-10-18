¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÇµÌÚºä46¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤Ê¤É£³¶ÊÈäÏª¡¡Çßß·ÈþÇÈ¡ÖÇ®µ¤¤Ç´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¡×
ÇµÌÚºä46¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
µÒÀÊ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤ëÃæ¡¢Çò¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°æ¾åÏÂ¡Ê20¡Ë¤¬¡Öº£Æü¤ÏÇµÌÚºä46¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ó²ñ¾ì¤ÏÊ¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
2¶Ê¤ò½ª¤¨¤Æ°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö10·î¤À¤±¤ÉÇ®µ¤¤Ç´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ç¤¹¡£ÇµÌÚºä46¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿Êý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï¤«¤éÌó6»þ´ÖÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ªÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çßß·¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡Ê21¡Ë¡¢¸ÞÉ´¾ëçý±û¡Ê20¡Ë¡¢°æ¾å¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡Ê22¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤âÊâ¤¤¤¿¡£