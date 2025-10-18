ºÊ¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë2Ç¯¤Û¤É²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ü´Ö¡¢»ä¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È²ÃµëÇ¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ºÊ¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë2Ç¯¤Û¤É²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÉ×¤Î²ÃµëÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â°Ê²¼¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤¬850Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê½êÆÀ¤¬655Ëü5000±ßÌ¤Ëþ¡Ë
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö20Ç¯°Ê¾å¤Î¸üÀ¸¡¦¶¦ºÑÇ¯¶â´ü´Ö¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÁêÃÌ¼Ô¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬2Ç¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¤¬65ºÐ»þÅÀ¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÇ¯Îð¤¬65ºÐÌ¤Ëþ¤Ê¤ÉÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¤¬Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤È¤¤ËÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â³Û¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
