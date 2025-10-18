²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¸ª½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤Ç¡È¥á¥í¤µ¡É±é½Ð¡¡¡ÖMLB SPECIAL COLLECTION¡×¥È¥ê¤ò¾þ¤ë
¡¡¸µÆü¸þºä46¤ÇÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¸ª½Ð¤·¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¤¹¤ë²ÃÆ£»ËÈÁ
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ø4th SHOW¡Ù¤Î¡ÖROYAL PARTY¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖMLB SPECIAL COLLECTION¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£Çò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¸ª½Ð¤·¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¶¡¼¥Ö¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡È¥á¥í¤µ¡É¤ò±é½Ð¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¸ª½Ð¤·¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¤¹¤ë²ÃÆ£»ËÈÁ
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ø4th SHOW¡Ù¤Î¡ÖROYAL PARTY¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖMLB SPECIAL COLLECTION¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£Çò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¸ª½Ð¤·¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¶¡¼¥Ö¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡È¥á¥í¤µ¡É¤ò±é½Ð¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£