ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò½Ð»º¸å¤Î¡È·ã¤ä¤»¡É¤òÊó¹ð¡¡ÂÎ½Å·×¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤³¤Î¤·¤Ü¤ßÊý¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£9·î30Æü¤ËÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤«¤éµ¯¤¤¿¡¢ÂÎ¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Öº£¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤æ¤¤¤Î¡Ä¤ªÊ¢¤È¤«¡¢¤â¤¦Á´¿È¡£Â¤â¤à¤¯¤ó¤Ç¤«¤æ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡¡Ö»ºêó¡Ê¤µ¤ó¤¸¤ç¤¯¡Ë´ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Î1¥«·î¤ÇÌµÍý¤¹¤ë¤È¡¢¸å¡¹ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±º£¤Ï¤Þ¤º¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿»£±Æ¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£Æü¡ÊÂÎ½Å·×¤ò¡Ë¸«¤¿¤é16¥¥í¤ä¤»¤Æ¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡¢¤³¤Î¤·¤Ü¤ßÊý!¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤â¤¿¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í!¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£