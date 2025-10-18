¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÀ¾ÆüËÜ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤íÂ¿¤¯¡¡ÅìËÌ¤ÏÀ²¤ì
19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅ·µ¤
¡üÀ¾ÆüËÜ¡¦²Æì
±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÏµÞ¤ÊÍë±«¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¯»ùÅç¡¢ÆáÇÆ¤Ç¤Ï¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢Âçºå¤Ê¤É¤Ç24¡î¡¢Ê¡²¬¤Ç25¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡üÅìÆüËÜ
ËÌÎ¦¤ÏÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤Ï¸á¸å¤Ï»±¤Î½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¼å¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢È©´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¶âÂô¤Ç18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê9¡îÄã¤¤21¡î¡¢Åìµþ¤äÀÅ²¬¤Ç23¡î¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡üËÌÆüËÜ
ÅìËÌ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÄ«ÈÕ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤ÏÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢»¥ËÚ¤Ç12¡î¡¢ÀçÂæ21¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó
¡üÂçºå¡ÁÆáÇÆ
²Æì¤Ï±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï²ÆÆü¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂçºå¤äÊ¡²¬¤Ê¤É25¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¿·³ã¡ÁÌ¾¸Å²°
20Æü¡Ê·î¡Ë¤â±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤â22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íè½µ¸åÈ¾¤Ï¹¤¯À²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£21Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«¤Ï°ì·å¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï±«¤äÀã¡¢ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤â¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ëÆü¤¬Â³¤¡¢20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï»¥ËÚ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹9¡î¡¢Íè½µ¸åÈ¾¤Ï°°Àî¤ÇÄ«¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£