¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¤Î°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¡¡Ì¾¶ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤Î¤µ¤Ê¤«¡Ö¥¯¥Ã¥½Ë»¤·¤¤»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢½é¤á¤Æ±¿Å¾¤·¤¿°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½ÐÏÃ¤ä¡¢È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÈÖÁÈ¡£¾®Ìø¤Î½é°¦¼Ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¼Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡¢¾¯¤·ÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤ë¤ªÀµ·îÈÖÁÈ¤ÇÆÃµ»¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÉû¾Þ¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÈÖÁÈ¤ÎÉû¾Þ¤¬¹âµé³°¼Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢MC¤Î¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×Ìðºî·ó¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¡ªÀÎ¤Î·ÝÇ½³¦¡ª¼Ö¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾®Ìø¤ÏÄ¶Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÈµö¤ò¼è¤ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤Ï30ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Í¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¥¯¥Ã¥½Ë»¤·¤¤»þ¤Ë¡Ä¡£¤Á¤ã¤ó¤È¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£