¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬ÎÞ¤Î£²£µ¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼ à¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤á´Ó¤¯¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê£´£²¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö£Ë£Ï£Ä£Á¡¡£Ë£Õ£Í£É¡¡£²£µ£ô£è¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡¡¡Á£Ä£å¡Ý£Ã£Ï£Ä£Å¡Á¡×¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ëÆ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢£¸·î£±£³Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿£Ó£Õ£Í£Í£Å£Ò¡¡£Å£Ð¡Ö£Ä£å¡½£Ã£Ï£Ä£Å¡×¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö£Ã£è£á£Ï¡ª¡×¤äÂåÉ½¶Ê¤Î¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¡¢¡Ö°¦¤Î¤¦¤¿¡×¤Ê¤ÉÁ´£²£¸¶Ê¤òÈäÏª¡££²£µÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤¿¸öÅÄ¤Ï¡¢½ª±é¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£²£°¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·£¸£°£°£°¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶ÌµÎÌ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÃÆ¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¸öÅÄÐÔÌ¤¤ò£²£µÇ¯¡¢»ÍÈ¾À¤µªÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ö£³£°¼þÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤â¤â¤Á¤í¤ó·Ç¤²Â³¤±¤ë¡£¡Ö¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤ÂÎ·¿¤È¤«¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£´£²ºÐ¤Þ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ì¤¬¸öÅÄÐÔÌ¤¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¸öÅÄÇ®Ë¾¤À¤Ã¤¿±é½Ð¤¬£²¤Ä¤Û¤É¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÈá´ê¤ÎÀ®½¢¤â´Þ¤á¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â²»³Ú¤â±é½Ð¤â¡¢³§¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È£³£°¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£