¥Þ¥¤²¯·¯¡¢ÌÆÇÏ»°´§ºÇ½ªÀï¡¦½©²Ú¾Þ¤òÍ½ÁÛ¡ÄËÜÌ¿ÇÏ¤Ï¡Ö¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¡¡10·î18Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤ÎÍ§¿Í¡ØÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹4²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊOfficial Channel¡×¤ò¹¹¿·¡£10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÆÇÏ»°´§ºÇ½ªÀï¡¦½©²Ú¾Þ¡ÊG1¡¦2000m¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¤ÇËÜÌ¿ÇÏ¤ò¸ø³«¡£13ÈÖ¡Ö¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¡¦¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö½çÄ´¤Ê¤éÉÔÆ°¤ÎÆ¬¸ÇÄê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÄ´¶µÆâÍÆ¤â¥ª¡¼¥¯¥¹¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¡£ÏÈ¤â¸·¤·¤¤¤ÈÆÉ¤ß°õ¤ò²¼¤²¤¿¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊì¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Ç½©²Ú¾Þ2Ãå¤Î¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¡£µ÷Î¥±äÄ¹¤ÏÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£´äÅÄ¹¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¤Î¼çÀï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡ËÄ´¶µÆâÍÆ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÏÈ¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼ã´³±«¤¬¹ß¤ëÍ½Êó¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È»ØÌ¾ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂÐ¹³¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ïºù²Ö¾ÞÇÏ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Î1Ãå¤Ï³ÎÄê¤«¡Ä¡×¡¢¡Ö4²¯±ß·¯¤Î½¸ÂçÀ®¡×¡¢¡Ö4²¯±ß·¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿´Á¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£