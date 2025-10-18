Æü¸þºä46¾®ºäºÚ½ï¡¢¸ÄÀÇÉ¥³¡¼¥ÇÃå¤³¤Ê¤·Æ²¡¹¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÆü¸þºä46¤Î¾®ºäºÚ½ï¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÊÁ¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¾®ºä¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»ëÀþ¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç·è¤á¡¢²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µî¤êºÝ¤Ë¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾®ºäºÚ½ï¡¢¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ëÃå¤³¤Ê¤¹
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
