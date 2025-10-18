¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯Ä¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥ï¥ó¥Ô¡ß¸ÄÀÇÉ¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÈþµÓ¤Î¤¾¤¯¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¹¤®¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛYouTuber¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡Ê¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡¦³á¸¶ÍºÂÀ¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯5·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³á¸¶³ð½í¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯Ä¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¡¢¸ÄÀÇÉ¥³¡¼¥ÇÃå¤³¤Ê¤·Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¿þÉôÊ¬¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥ß¥Ë¾æ¤Î°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿³á¸¶¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¹¤®¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡³á¸¶³ð½í¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
