¾®ÎÓÍ³°Í¡¢Åß¤Î²¦Æ»´Å¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥Î» ¤¢¤¶¤È¤¤É½¾ð¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¸µÝ¯ºä46¤Î¾®ÎÓÍ³°Í¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÝ¯ºä46¥á¥ó¡¢Çò¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¸«¤»
Çò¤Î¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¤ËÃ¸¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È¡¢¶ß¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ü¥¢¥³¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢²¦Æ»¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ÎÓ¡£6·î¤Ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦yousti¡Ê¥æ¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÈ¯É½¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾®ÎÓ¤À¤¬¡¢Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤È¤Ó¤¤ê´Å¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¤¢¤¶¤È¤µ°î¤ì¤ëÉ½¾ð¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
