OWVÃæÀî¾¡½¢¡õ±ºÌî½¨ÂÀ¡¢ÃçÎÉ¤¯¡ÖBLACK CROWN¡×¥Ý¡¼¥º ¥Ú¥¢¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦OWV¡Ê¥ª¥¦¥Ö¡Ë¤ÎÃæÀî¾¡½¢¤È±ºÌî½¨ÂÀ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛOWV2¿Í¤¬¥Ú¥¢¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¥Ú¥¢¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢½©¤é¤·¤¤¿§Ì£¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖBLACK CROWN¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤òÃçÎÉ¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛOWV2¿Í¤¬¥Ú¥¢¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡OWVÃæÀî¾¡½¢¡õ±ºÌî½¨ÂÀ¡Ö¥Ö¥é¥¯¥é¡×¥Ý¡¼¥º
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
