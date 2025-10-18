Ý¯ºä46¼é²°ÎïÆà¡¢Çò¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅê¤²¥¥Ã¥¹ Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¥¬¡¼¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÝ¯ºä46¤Î¼é²°ÎïÆà¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46¼é²°ÎïÆà¡¢¤¢¤¶¤È¤µÁ´³«¤ÎÇò¥Ë¥Ã¥È»Ñ
¼é²°¤ÏÇò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê»ç¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢²¦Æ»¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¤¢¤¶¤È¤¯·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ÇÅê¤²¥¥Ã¥¹¡£Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ËÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¼é²°ÎïÆà¡¢²¦Æ»¥¬¡¼¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
