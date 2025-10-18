¥¹¥Ð¥ë¤¬¡È¿·¡É¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¸ø³«!? ¥«¥¯¥«¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¡ÖSUBARU¡×Ê¸»ú¥í¥´¤¬¥¤¥¤¡ª 260ÇÏÎÏ¤Î¹âÀÇ½¡Ö¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¡© ¡Ö¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹ ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×JMS2025Å¸¼¨¤Ø
¥¹¥Ð¥ë¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡ÈSUV¡É¡×¤¬ÆüËÜ¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Ï2025Ç¯10·î15Æü¡¢Æ±Ç¯10·î31Æü¡Á¤«¤é1·î9Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJapan Mobility Show 2025¡Ê°Ê²¼JMS2025¡Ë¤Î½ÐÅ¸³µÍ×¤òÈ¯É½¡£½ÐÅ¸¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÄÌ»»7ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¤ï¥¿¥Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡Ö¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ÈÇ¤È¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ ¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹ ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¡È¿·¡É¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê88Ëç¡Ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï1994Ç¯¡¢ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ì¥¬¥·¥£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¥´¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö½é¡Ö¥ì¥¬¥·¥£ ¥°¥é¥ó¥É¥ï¥´¥ó¡×¤È¤·¤Æ1995Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å¡Ö¥ì¥¬¥·¥£ ¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯ÅÐ¾ì¤ÎÄÌ»»3ÂåÌÜ¡ÊBP·Ï¡Ë¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¦ÄÌ¤Î¡È¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡É¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¹ñÆâ¤Ç¤Ï2019Ç¯¡ÊÆüËÜÅÐ¾ì¤Ï2021Ç¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6ÂåÌÜ¤¬2025Ç¯3·îËö¤Î¼õÃí¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê¹ßÆüËÜ¤Ç¤ÏÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¹ñ³°¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê2025Ç¯4·î¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·¤ò¿ë¤²¤¿7ÂåÌÜ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡7ÂåÌÜ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÆü¾ï¤Å¤«¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¡¢SUV¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÍ»¹ç¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂçÉý¤Ê²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê7ÂåÌÜ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Õ¤Ç¥é¥®¥Ã¥É¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¡È¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¤Ï¡¢2021Ç¯¤è¤êÊÆ¹ñ¤ÇÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢ÀèÂå¡Ê6ÂåÌÜ¡Ë¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÀèÂå¡Ê5ÂåÌÜ¡Ë¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ ¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ºÙÉô¤ò¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤È¤µ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¡ÖSUBARU¡×Ê¸»ú¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Â¾¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤ä¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£²Ù¼¼¤Ë¤Ï100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥«¡¼¥´¥«¥Ð¡¼¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬²þÎÉÈÇ¤Î2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ260ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯277¥Ý¥ó¥É¥Õ¥£¡¼¥È¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¹âÀÇ½ÈÇ¤Î2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ç¤Ï¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤ò½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î9.5¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó241mm¡Ë¤Ë°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·³«È¯¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¥À¥ó¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¡£Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¶îÆ°ÎÏ¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤òÅý³çÀ©¸æ¤¹¤ë²þÎÉ·¿¡ÖX-MODE¡×¤È¤Î¶¨Ä´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÞÁõÏ©¤Ç¤Î²÷Å¬À¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±úÆÌ¤Î¤¢¤ë°Ï©¤Ç¤â°Â¿´´¶¤¢¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê7ÂåÌÜ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ ¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¤Î³°´Ñ¤ÈÌ¾¾Î¤ò·È¤¨¤Æ¡¢º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ ¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹ ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Ï¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ø¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥Õ¤Ç¥é¥®¥Ã¥É¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤ÇÍê¤ì¤ëÁöÇËÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë7ÂåÌÜ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ ¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¤È´ðËÜÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËËÌÊÆ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ ¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯´Þ¤á¹ñÆâÌ¤È¯Çä¡Ë¤Ï¡È¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡É¤È¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢JMS2025¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ ¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹ ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Þ¤ÀÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡É¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£