¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿LiKE LEGEND¡¢½é¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¡¤Ê¤Ë¤ïÂç¶¶ÏÂÌé¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡×
LiKE LEGENDⒸRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
Âç¶¶ÏÂÌé(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í(FANTASTICS)¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯(M!LK)¡¢Âçµ×ÊÝÇÈÎ±(DXTEEN)¡¢NAOYA(MAZZEL)¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×LiKE LEGEND¤È¤·¤Æ18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖYOU ARE SPECiAL¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLiKE LEGEND½é¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÏÍÍ
¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÉÅÁÀâ¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ºîÃæ¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLiKE LEGEND¡×¤¬¡¢´ÑµÒ¤ÎÍ½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò´º¹Ô¡£
Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¡Éº£¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿Ì´¤Î£µ¿ÍÁÈ¤¬¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
£¹·î¤è¤êÊü±ÇÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ÎÃæ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿LiKE LEGEND¡£Èà¤é¤Ï¡ÖYOU ARE SPECiAL¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È¡¢âÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï½Ö»þ¤ËÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¡ØDress Up My Style¡Ù¡£¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÄÌ¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä¡É¥È¥¯¥Ù¥Ä¤Êµ±¤¡É¤òºÇÂç¸Â¤Ë²òÊü¤·¤¿£µ¿Í¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤ÇÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Âç¶¶ÏÂÌé¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Â·¤Ã¤ÆÀ¸¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡×¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¡£²ñ¾ì¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£